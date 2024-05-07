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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч полуфинала Лиги чемпионов

Сегодня, 7 мая, состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французский «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

ПСЖ
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Дембеле, Мбаппе, Рамуш.

«Боруссия» Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Рюэрсон, Джан, Забитцер, Брандт, Санчо, Адейеми, Фюллькруг.

Напомним, первый матч между этими командами завершился победой «Боруссии» со счётом 1:0. На стадии ¼ финала «ПСЖ» обыграл «Барселону», а «Боруссия» Дортмунд оказалась сильнее мадридского «Атлетико». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», потерпевший поражение от «Реала» в ¼ финала текущего розыгрыша турнира.

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