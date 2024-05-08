Тренер «ПСЖ» после вылета из ЛЧ посетовал на несправедливость футбола | Источник: Sputnik.by

Во вторник в Париже «Боруссия» из Дортмунда обыграла местный «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала со счетом 1:0 и вышла в финал турнира. В первом матче противостояния 1 мая в Дортмунде хозяева победили с тем же счетом. Парижане установили рекорды плей-офф Лиги чемпионов по числу попаданий в штангу или перекладину за матч (4) и по числу ударов за игру без забитых голов (31).

«Мы заслужили победу в этом матче. Мы нанесли 31 удар, четыре раза попали в каркас ворот. В двух матчах мы шесть раз попали в каркас, но не смогли забить. Иногда футбол бывает несправедливым. Поздравляю “Боруссию”. Надеюсь, они смогут выиграть и финал», — сказал Энрике, слова которого приводит сайт УЕФА.

«Это почти сюрреалистично, — сказал тренер “Боруссии” Эдин Терзич. — Я думаю, что мы заслужили выход в финал. Мы приехали сюда, чтобы противостоять необычайно качественным футболистам, и победили благодаря командной работе, а также удаче. Я очень горжусь своей командой. Это было выдающееся командное выступление, иначе просто нет шансов сохранить ворота сухими. Во втором тайме речь шла о том, чтобы сохранить результат. Делалось все, чтобы блокировать навесы и удары».