Тухель назвал причину поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

«Мне больно. Чтобы прийти в себя, нам потребуется время. С одной стороны, мы оставили все силы на поле. Конечно, такое тяжело принять, но это часть реальности. Без обид и сожалений.



С другой стороны, у нас было слишком много травм, много замен, много проблем с судорогами. Мы начали с четвёрки нападающих, а к концу все они покинули поле. А затем Мануэль Нойер, который великолепно спасал нас всю ночь, совершил ошибку, которую он не совершит ещё 100 лет», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.