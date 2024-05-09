Текущие события
Футбол. Еврокубки
8.05
Реал
Бавария
Футбол. Еврокубки
8.05
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Первая лига
8.05
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Астон Вилла
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
8.05
Реал
Бавария
7.05
ПСЖ
Боруссия Д
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
30.04
Бавария
Реал
17.04
Бавария
Арсенал
17.04
Манчестер Сити
Реал
П 3:4
16.04
Боруссия Д
Атлетико
16.04
Барселона
ПСЖ
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухель назвал причину поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о поражении от мадридского «Реала» (1:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Реал
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Тухель назвал причину поражения «Баварии» в матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов | Источник: Чемпионат.com

«Мне больно. Чтобы прийти в себя, нам потребуется время. С одной стороны, мы оставили все силы на поле. Конечно, такое тяжело принять, но это часть реальности. Без обид и сожалений.

С другой стороны, у нас было слишком много травм, много замен, много проблем с судорогами. Мы начали с четвёрки нападающих, а к концу все они покинули поле. А затем Мануэль Нойер, который великолепно спасал нас всю ночь, совершил ошибку, которую он не совершит ещё 100 лет», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Отметим, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч (3:4). В финале турнира «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь