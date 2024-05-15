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01:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов впервые с 1983 года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бирмингемская «Астон Вилла» завоевала путевку в Лигу чемпионов и выступит в главном футбольном еврокубке впервые с сезона-1982/83.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команда бывшего тренера московского «Спартака» Унаи Эмери обеспечила себе четвертую строчку в таблице Английской премьер-лиги, которая дает право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это произошло после того, как идущий пятым лондонский «Тоттенхэм Хотспур» уступил во вторник «Манчестер Сити» (0:2) в перенесенном матче 34-го тура.

За тур до конца сезона в активе «Астон Виллы» 68 очков. Команда опережает «Тоттенхэм» на пять баллов.

«Астон Вилла» завоевывала Кубок европейских чемпионов в 1982 году, а в следующем сезоне дошла до ¼ финала, где в марте 1983 года уступила туринскому «Ювентусу» (1:2, 1:3). С тех пор команда из Бирмингема, являющаяся семикратным чемпионом Англии, ни разу не играла в главном еврокубке.

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