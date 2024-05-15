«Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов впервые с 1983 года

Команда бывшего тренера московского «Спартака» Унаи Эмери обеспечила себе четвертую строчку в таблице Английской премьер-лиги, которая дает право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это произошло после того, как идущий пятым лондонский «Тоттенхэм Хотспур» уступил во вторник «Манчестер Сити» (0:2) в перенесенном матче 34-го тура.

За тур до конца сезона в активе «Астон Виллы» 68 очков. Команда опережает «Тоттенхэм» на пять баллов.