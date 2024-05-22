«Аталанта» — «Байер»: Миранчук начнёт матч финала Лиги Европы на скамейке запасных

Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».