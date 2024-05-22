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21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» — «Байер»: Миранчук начнёт матч финала Лиги Европы на скамейке запасных

В финале Лиги Европы встретятся итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер».

Аталанта
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«Аталанта» — «Байер»: Миранчук начнёт матч финала Лиги Европы на скамейке запасных | Источник: Чемпионат.com

Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Стали известны стартовые составы команд.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, Скальвини, Руджери, Копмейнерс, Эдерсон, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Скамакка.

«Байер»: Коварж, Та, Тапсоба, Фримпонг, Гримальдо, Инкапье, Андрих, Джака, Вирц, Хофман, Шик.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных.

В полуфинале Лиги Европы «Аталанта» встречалась с французским «Марселем». Подопечные Джан Пьеро Гасперини в первом матче сыграли вничью (1:1), а в ответной встрече разгромили соперника со счётом 3:0. «Байер» играл с итальянской «Ромой». Первая встреча завершилась победой «Байера» со счётом 2:0, а вторая вничью — 2:2.

Действующий победитель Лиги Европы — испанская «Севилья».

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