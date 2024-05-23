Текущие события
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Премьер-лига
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20.05
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
24.05
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
24.05
Жирона
Гранада
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
22.05
Аталанта
Байер
9.05
Байер
Рома
9.05
Аталанта
Марсель
2.05
Марсель
Аталанта
2.05
Рома
Байер
18.04
Вест Хэм
Байер
18.04
Марсель
Бенфика
П 3:2
18.04
Рома
Милан
Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Миранчук — первый российский игрок с 2016 года, выигравший еврокубок

Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и немецкий «Байер».

Аталанта
БайерЛига Европы: таблица и календарь
Миранчук — первый российский игрок с 2016 года, выигравший еврокубок | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Таким образом, Алексей Миранчук — первый российский игрок с 2016 года, выигравший еврокубок.

Денис Черышев считается победителем ЛЧ-2015/2016, хотя не был в заявке на финал. В сумме Денис сыграл 38 минут в трёх матчах в группе в том сезоне еврокубка.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
Читайте также от «Чемпионат.com»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Задорова ненавидят дома. Но прямо сейчас он — лучший русский защитник
«Буду искать приют для бездомных». Что с карьерой первой казахстанки в UFC
«Платить, суетящаяся крыса». Макгрегор снова оскорбил Хабиба
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь