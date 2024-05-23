«Байер» впервые не забил в нынешнем розыгрыше Лиги Европы | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, где леверкузенцы не смогли отличиться. Всего «Байер» провёл в этом розыгрыше 12 матчей, в которых забил 31 мяч и пропустил 10 голов.