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00:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Байер» впервые не забил в нынешнем розыгрыше Лиги Европы

Закончился матч финала Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер».

Аталанта
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«Байер» впервые не забил в нынешнем розыгрыше Лиги Европы | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Игра завершилась победой бергамасков со счётом 3:0.

Этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, где леверкузенцы не смогли отличиться. Всего «Байер» провёл в этом розыгрыше 12 матчей, в которых забил 31 мяч и пропустил 10 голов.

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Уже во втором тайме, на 75-й минуте Адемола Лукман оформил хет-трик, доведя счёт в матче до разгромного.

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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