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00:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Гасперини прокомментировал сенсационную победу «Аталанты» в финале Лиги Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу итальянского клуба в финальном матче Лиги Европы с «Байером» со счётом 3:0.

Аталанта
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«Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли “Ливерпуль”, когда они были на первом месте в турнирной таблице, “Спортинг”, а теперь “Байер” из Леверкузена… мы очень гордимся этим», — приводит слова Гасперини журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Уже на 12-й минуте встречи нападающий «Аталанты» Адемола Лукман с голевой передачи Давиде Дзаппакосты открыл счёт в игре. Затем, на 26-й минуте, нигерийский форвард забил второй мяч бергамасков, оформив дубль. Уже во втором тайме, на 75-й минуте Адемола Лукман оформил хет-трик, доведя счёт в матче до разгромного.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук провёл матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы.

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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