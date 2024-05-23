Гасперини прокомментировал сенсационную победу «Аталанты» в финале Лиги Европы

«Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли “Ливерпуль”, когда они были на первом месте в турнирной таблице, “Спортинг”, а теперь “Байер” из Леверкузена… мы очень гордимся этим», — приводит слова Гасперини журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).