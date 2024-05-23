Хаби Алонсо прокомментировал разгромное поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы

«Мы должны поздравить “Аталанту”, они сегодня были лучше. Мы не смогли сыграть в свою игру, они действовали очень интенсивно. Настрой игроков был хорошим, но у нас были проблемы. Нам не удавалось создавать моменты», — приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.