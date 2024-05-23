Девять команд из Италии в еврокубках и сразу шесть в ЛЧ — это реально. Как?

Лига чемпионов — 2024/2025: кто вышел, от Италии и Германии может попасть шесть команд, расклады, подробности | Источник: Чемпионат.com

«Аталанта» вчерашним вечером в Дублине не только остановила непобедимый «Байер», но и сделала кое-что не менее важное для всего итальянского футбола. Теперь Серия А может стать первой лигой, от которой в ЛЧ отправятся сразу шесть команд.

Правда, для это должно выполниться одно условие.

Откуда шесть мест?

Со следующего сезона меняется формат Лиги чемпионов, а вместе с ним число участников увеличится до 36. Четыре дополнительные путёвки распределяются так:

одну бонусную путёвку в ЛЧ получает пятая лига в рейтинге УЕФА (в данном случае Франция);

вторая разыграется в квалификации Пути чемпионов (там играют команды из лиг, которые не входят в топ-12 рейтинга УЕФА);

две путёвки получают страны, которые возглавляют рейтинг два сезона, — так пятый слот получили Италия и Германия.

При этом если победитель Лиги Европы или Лиги чемпионов попадает в базовую квоту, то путёвка не дублируется — сколько должно быть команд-участников, столько их и будет. Но если подобное происходит с Италией или Германией, у которых есть бонусные путёвки как у двух лучших стран сезона, то их дополнительное место не сгорает.

И как это сработает?

Только при том условии, что «Аталанта» останется на пятом месте в чемпионате. Тогда первые четыре команды пройдут по базовой квоте, пятая («Аталанта») за счёт победы в ЛЕ, а шестая — за счёт бонусной путёвки. Сейчас шанс пролезть в Лигу чемпионов есть у «Ромы», которая идёт на шестом месте. Один момент: у «Аталанты» 66 очков, у «Ювентуса» и «Болоньи» — по 68, но у команды из Бергамо впереди ещё два матча, тогда как у всех остальных по одному (они сыграют перенесённый матч с «Фиорентиной» 2 июня). Получается, что велика вероятность, при которой судьба шестой путёвки будет полностью в руках «Аталанты» уже после того, как для большинства клубов завершится сезон. «Роме» останется только ждать и надеяться, что команда Гасперини проиграет.

А если «Аталанта» поднимется в топ-4?

Тогда у Италии останется пять мест. «Аталанта» отправится в ЛЧ как победитель Лиги Европы, а «Рома» — в ЛЕ. Но при таком раскладе место в Лиге чемпионов перейдёт «Бенфике» благодаря клубному рейтингу: вторая команда Португалии попадёт не в квалификацию, а сразу в основную стадию (то же самое произошло бы, если бы трофей ЛЕ забрал «Байер»).

Кстати, если «Аталанта» станет третьей или четвёртой, то «Барселона» будет в первой корзине. Если же от Серии А в ЛЧ попадёт ещё и «Рома», то «Барса» окажется во второй корзине, так как их коэффициент ниже.

У Германии, получается, всё ещё есть шанс на шесть команд?

Да! Одно условие для этого уже сработало — «Боруссия» заняла пятое место. Теперь осталось победить в финале Лиги чемпионов. В таком случае вместе с «Байером», «Штутгартом», «Баварией», «Лейпцигом» и «Боруссией» в ЛЧ в следующем сезоне попадёт ещё и «Айнтрахт».

А если «Фиорентина» выиграет в финале Лиги конференций?

Тогда от Италии будет девять (!) команд в еврокубках. Точно пять в Лиге чемпионов, шестая команда попадёт либо в ЛЧ, либо в ЛЕ, седьмая — в ЛЕ, а дальше всё зависит от места, которое займёт «Фиорентина».

Если восьмое, то «Фиорентина» отправится в ЛЕ, девятое место — в Лигу конференций. Если займёт девятое или 10-е, то восьмая команда поедет в Лигу конференций, а «Фиорентина» как обладатель ЛК — в ЛЕ.

С учётом того, что «Фиорентина» сейчас отстаёт от седьмого места на шесть очков, а впереди у них ещё два матча, при их победе в финале ЛК вероятность попадания девяти команд в еврокубки от Италии очень высока.

Если «Реал» выиграет ЛЧ, то у Испании тоже будет дополнительное место?

Нет. «Реал» уже квалифицировался в Лигу чемпионов как победитель Ла Лиги. Так что в таком случае путёвка обладателя трофея ЛЧ перейдёт клубу с наибольшим коэффициентом в рейтинге — донецкому «Шахтёру».

Получается, кто сейчас точно едет в ЛЧ?

Англия (4): «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла»

Испания (4): «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико»

Германия (5): «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия»

Италия (5): «Интер», «Милан», «Болонья», «Ювентус», «Аталанта»

Франция (3): «ПСЖ», «Монако», «Брест»

Нидерланды (2): ПСВ, «Фейеноорд»

Португалия (1): «Спортинг»

Бельгия (1): «Брюгге» (по состоянию на данный момент)

Шотландия (1): «Селтик»

Австрия (1): «Штурм».

Полина Куимова