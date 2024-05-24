Анчелотти — о финале Лиги чемпионов: «Боруссия» заслужила возможность быть здесь, как и «Реал»

«Мы должны наслаждаться этим временем, этой потрясающей игрой, самой важной в году и самой прекрасной, в которой мы принимаем участие. Мы очень рады оказаться в очередном финале. “Боруссия” заслужила возможность быть здесь, как и “Реал”. Это крепкая, компактная команда с яркими индивидуальностями», — цитирует Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.