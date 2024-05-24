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00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти — о финале Лиги чемпионов: «Боруссия» заслужила возможность быть здесь, как и «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями в преддверии финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

Реал
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Мы должны наслаждаться этим временем, этой потрясающей игрой, самой важной в году и самой прекрасной, в которой мы принимаем участие. Мы очень рады оказаться в очередном финале. “Боруссия” заслужила возможность быть здесь, как и “Реал”. Это крепкая, компактная команда с яркими индивидуальностями», — цитирует Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
Финал, 1.06.2024, 22:00

Боруссия Д-Реал-

Матч между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

Мадридский клуб — 14-кратный победитель Кубка/Лиги чемпионов. «Боруссия» в третий раз в истории играет в финале турнира. В сезоне-1996/97 дортмундцы одержали победу над «Ювентусом», а в сезоне-2012/13 потерпели поражение от «Баварии».

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