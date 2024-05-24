Матчи Лиги чемпионов нового формата будут проходить со вторника по четверг — COPE

Напомним, с сезона-2024/2025 количество участников главного европейского клубного турнира увеличится с 32 до 36. Классический групповой этап будет заменён на общую таблицу. Каждая команда сыграет восемь матчей с разными соперниками.

Согласно информации COPE, календарь Лиги чемпионов также претерпит изменения. С сезона-2024/2025 матчи данного соревнования будут проходить со вторника по четверг включительно, а не только по вторникам и средам. Кроме того, все 18 матчей заключительного тура состоятся параллельно в один день (29 января).