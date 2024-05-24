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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Матчи Лиги чемпионов нового формата будут проходить со вторника по четверг — COPE

Вчера, 23 мая, представители УЕФА провели встречу с журналистами, в рамках которой подробнее рассказали им о новом формате Лиги чемпионов, вводящемся со следующего сезона.

Лига чемпионов: таблица и календарь

Напомним, с сезона-2024/2025 количество участников главного европейского клубного турнира увеличится с 32 до 36. Классический групповой этап будет заменён на общую таблицу. Каждая команда сыграет восемь матчей с разными соперниками.

Согласно информации COPE, календарь Лиги чемпионов также претерпит изменения. С сезона-2024/2025 матчи данного соревнования будут проходить со вторника по четверг включительно, а не только по вторникам и средам. Кроме того, все 18 матчей заключительного тура состоятся параллельно в один день (29 января).

Новый формат Лиги чемпионов будет предполагать три жеребьёвки, первая из которых пройдёт перед первым этапом турнира, вторая — в преддверии стыковых игр между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е, третья — в преддверии матчей ⅛ финала Лиги чемпионов. Последующие пары участников сформируются посредством турнирной сетки.

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