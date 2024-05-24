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12:43 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Аталанты» Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию

В турнире россиянин сыграл за итальянский клуб 10 матчей, в которых отдал 4 голевые передачи.

Аталанта
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24
фотографии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Вадим Шпинев.

В ночь на четверг «Аталанта» обыграла германский «Байер» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. Миранчук провел матч на скамейке запасных.

«Смазало впечатление то, что парень не играл, — сказал Шпинев. — Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями».

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы Миранчук сыграл за «Аталанту» в 10 матчах, отдав 4 голевые передачи.

Аталанта
3:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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