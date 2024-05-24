Футболист «Аталанты» Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы в Россию

«Смазало впечатление то, что парень не играл, — сказал Шпинев. — Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями».