Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
26.05
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
9.05
Олимпиакос П
Астон Вилла
8.05
Брюгге
Фиорентина
2.05
Фиорентина
Брюгге
2.05
Астон Вилла
Олимпиакос П
18.04
Фенербахче
Олимпиакос П
П 2:3
18.04
ПАОК
Брюгге
18.04
Фиорентина
Виктория Пл
18.04
Лилль
Астон Вилла
П 3:4
Футбол. Лига конференций. Все результаты
21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Олимпиакос» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на финал Лиги конференций

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги конференций, в котором сыграют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина».

Фиорентина
Олимпиакос ПЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступит Артур Суареш Диаш из Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Рецос, Карму, Ортега, Иборра, Эссе, Шикинью, Фортунис, Поденсе, Эль-Кааби.

«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Миленкович, Куарта, Бираги, Мандрагора, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Белотти, Куаме.

Напомним, в полуфинале Лиги конференций «Олимпиакос» обыграл бирмингемскую «Астон Виллу», в то время как «Фиорентина» оказалась сильнее бельгийского «Брюгге». Действующим победителем третьего по значимости еврокубкового турнира является «Вест Хэм». Примечательно, что в прошлогоднем финале «молотобойцы» обыграли «Фиорентину» со счётом 2:1.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в сезоне
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг
На Махачеве экономят в UFC? Сколько зарабатывает российский чемпион
«Кажется, умру и не увижу команду с золотом». Слёзы и злость на «Динамо»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь