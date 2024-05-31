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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

Известны потенциальные соперники «Тобола» в Лиге Европы

18 июня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы. По ее итогам «Тобол» узнает своего соперника, передают Vesti.kz.

Тобол КсЛига Европы: таблица и календарь
Источник: УЕФА

В числе потенциальных соперников костанайского клуба будут: «Эльфсборг» (Швеция), «Лапи» (Косово), «Корвинул» (Румыния), «Ботев» (Болгария), «Зиря» (Азербайджан) и «Ружомберок» (Словакия).

Первые матчи данной стадии пройдут 11 июля, ответные намечены на 18 июля.

Напомним, что «Тобол» попал в еврокубки благодаря победе в Кубке Казахстана.

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