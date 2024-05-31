Известны потенциальные соперники «Тобола» в Лиге Европы

В числе потенциальных соперников костанайского клуба будут: «Эльфсборг» (Швеция), «Лапи» (Косово), «Корвинул» (Румыния), «Ботев» (Болгария), «Зиря» (Азербайджан) и «Ружомберок» (Словакия).