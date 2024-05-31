Известны потенциальные соперники «Тобола» в Лиге Европы
18 июня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы. По ее итогам «Тобол» узнает своего соперника, передают Vesti.kz.
Тобол КсЛига Европы: таблица и календарь
18 июня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы. По ее итогам «Тобол» узнает своего соперника, передают Vesti.kz.
В числе потенциальных соперников костанайского клуба будут: «Эльфсборг» (Швеция), «Лапи» (Косово), «Корвинул» (Румыния), «Ботев» (Болгария), «Зиря» (Азербайджан) и «Ружомберок» (Словакия).
Первые матчи данной стадии пройдут 11 июля, ответные намечены на 18 июля.
Напомним, что «Тобол» попал в еврокубки благодаря победе в Кубке Казахстана.