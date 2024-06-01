«Реал» обречен на успех, а у «Боруссии» нет шансов? Главное о финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов будет транслироваться в прямом эфире общедоступного федерального телевидения (начало эфира — в 21:10 мск).

Бесконечные рекорды «королей»

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Финал, 1.06.2024, 22:00 Боруссия Д - Реал -

«Реал» проводит шикарный 2024 год. Взяли Суперкубок Испании, вернули золото чемпионата страны и дошли до финала ЛЧ. Причем как дошли: в плей-офф убрали с пути и симпатичный «Лейпциг», и победителя турнира «Манчестер Сити», и жаждущую спасти сезон «Баварию»… И ни разу не проиграли за 12 матчей этого розыгрыша (восемь побед и четыре ничьи) — впервые «Реал» дошел до решающей встречи в статусе непобежденной команды.

Всего же таких кампаний с выходом в финал было 17, и всего в трех случаях «королевский клуб» оставался в итоге без трофея (все они были в прошлом столетии — в XXI веке «сливочные» праздновали успех во всех семи финалах). На «Уэмбли» явный фаворит может улучшить и без того умопомрачительный рекорд по победам в Лиге чемпионов до 15 (!).

«Шмели» снова летят в Лондон

«Боруссия», пройдя по ходу плей-офф нидерландский «ПСВ», мадридский «Атлетико» и французский «ПСЖ», спустя 11 лет вновь пробилась в финал главного клубного турнира Старого Света.

Что удивляет: как и в 2013-м, «шмели» будут играть в Лондоне, на «Уэмбли». В тот раз команде, возглавляемой Юргеном Клоппом, не повезло. На последних минутах дортмундцы пропустили от «Баварии» второй мяч (2:1) и не смогли помешать мюнхенцам оформить требл.

Прощание легенд

Марко Ройс — центральная персона субботнего шоу. Уже 12 лет невезучий немец играет в желтой футболке, и все это время одного из самых талантливых представителей своего поколения мучают травмы. Из-за них он пропустил золотой ЧМ-2014.

С «Боруссией» немец взял два Кубка и три Суперкубка страны, проиграв в уже упомянутом лондонском финале ЛЧ (в том составе вместе с Марко играл Матс Хуммельс) и так и не став чемпионом Германии. Сегодня у Ройса последний шанс выиграть большой трофей с дортмундцами, ведь нынешний сезон для него последний в «Боруссии» (о решении не продлевать контракт с многолетним капитаном стало известно в начале мая).

Также последний матч в футболке нынешнего клуба проведет еще один немец, представляющий «Реал» Тони Кроос. Однако, в отличие от Ройса, чемпион мира 2014 года завершает карьеру сразу после домашнего Евро-2024. Победа в Лондоне стала бы отличным прощанием игрока с «королевским клубом», вместе с которым полузащитник по четыре раза побеждал в чемпионате, Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА (еще в активе Крооса есть Кубок Испании и пять трофеев клубного ЧМ).

Сегодня Тони снова встретится с Марко в финале Лиги чемпионов: 11 лет назад он как раз защищал цвета «Баварии».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Будущее Модрича под вопросом

Западные СМИ продолжают гадать, что будет с именитым хорватом Лукой Модричем после финала. Одни пишут, что четырехкратный чемпион Испании и пятикратный победитель Лиги чемпионов продлит контракт с «Реалом» еще на сезон, другие — что 38-летний полузащитник уйдет, освободив 10-й номер для пакующего чемодан в Мадрид Килиана Мбаппе. Сам Модрич отметил, что решение уже принято. Осталось дождаться официального заявления.

Отметим, что вице-чемпион мира 2018 года, как и его одноклубник Дани Карвахаль, могут повторить уникальное достижение Пако Хенто, который на данный момент остается единственным шестикратным победителем ЛЧ.

Встреча с «бывшей»

Классный сюжет: прошлым летом Джуд Беллингем перебрался из Дортмунда в Мадрид («Реал» вывалил за англичанина более 130 миллионов евро с учетом различных бонусов), где стал одним из лидеров испанского гранда. И вот, первый день лета, главный матч сезона… И встреча с бывшим клубом, где Беллингем и достиг того уровня, который очаровал мадридских боссов.

Также нас ждет крутое противостояние звездных англичан: в преддверии чемпионата Европы Беллингем сыграет против своего партнера по сборной Джейдона Санчо.

Папа Карло велик

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по числу финалов Лиги чемпионов за карьеру. Вечером его ждет шестой, рекордный решающий матч главного турнира Старого Света (его коллега из «Боруссии» Эдин Терзич на таком уровне окажется впервые).

Итальянец оступился всего раз. В 2005 году его «Милан» не справился с «Ливерпулем» в драматичнейшей игре в Стамбуле. Побед же было четыре (по два раза с «росонерри» и мадридцами), что также является рекордным показателем. Сегодня он может быть обновлен.

В «Боруссию» никто не верит

Коэффициенты говорят сами за себя: 1.3 и 3.5 не в пользу Ройса и компании.

Команды встречались друг с другом 14 раз (все — в Лиге чемпионов), трижды одержали победы немцы, шесть — футболисты из Мадрида. Последние встречи произошли в сезоне-2017/18, когда «Реал» дважды обыграл «Боруссию» на групповом этапе (3:1 и 3:2).

Немцам же, настраиваясь на бой в статусе тотального андердога, стоит пересмотреть полуфинал ЛЧ 2013 года, когда «шмели» уничтожили в первом матче команду Жозе Моуринью со счетом 4:1. Покер оформил Роберт Левандовский, и даже поражение в Мадриде (0:2) не помешало парням Клоппа поехать в Лондон.