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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» — «Реал»: стартовые составы команд на финал Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал».

Реал
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

«Боруссия» Д: Кобель, Шлоттербек, Санчо, Фюллькруг, Хуммельс, Брандт, Забитцер, Матсен, Джан, Рюэрсон, Адейеми.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник «горожан» Родри.

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