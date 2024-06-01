«Боруссия» — «Реал»: стартовые составы команд на финал Лиги чемпионов

Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Начало игры — в 22:00 мск.

Команды встречались 10 раз в официальных матчах — в Лиге чемпионов. Мадридский «Реал» одержал четыре победы, «Боруссия» — три, а остальные встречи закончились вничью. Последний раз команды встречались в 2017 году на групповом этапе главного еврокубка. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «сливочных».