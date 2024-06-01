Тони Кроос провел свой последний клубный матч в карьере

Игрок «Реала» вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. На момент написания новости идёт 88-я минута, счёт 2:0 в пользу «сливочных».

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 464 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.