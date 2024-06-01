Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.06
Боруссия Д
Реал
Футбол. Зарубежный
26.05
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
26.05
Севилья
Барселона
Футбол. Еврокубки
29.05
Олимпиакос П
Фиорентина
Футбол. Кубок России
18:00
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Фиорентина
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
1.06
Боруссия Д
Реал
8.05
Реал
Бавария
7.05
ПСЖ
Боруссия Д
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
30.04
Бавария
Реал
17.04
Манчестер Сити
Реал
П 3:4
17.04
Бавария
Арсенал
16.04
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
1 июня, источник: Чемпионат.com

Тони Кроос провел свой последний клубный матч в карьере

34-летний полузащитник «Реала» Тони Кроос провёл свой последний матч на клубном уровне в карьере.

Реал
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Игрок «Реала» вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. На момент написания новости идёт 88-я минута, счёт 2:0 в пользу «сливочных».

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 464 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в сезоне
Нервное начало. Рублёв матерился, бросал ракетку, но прошёл первый круг
На Махачеве экономят в UFC? Сколько зарабатывает российский чемпион
«Кажется, умру и не увижу команду с золотом». Слёзы и злость на «Динамо»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь