«Реал» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой»

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Команды сыграли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). Матч завершился победой «Реала» со счётом 2:0.

Таким образом, мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. В Суперкубке УЕФА мадридцы встретятся с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024 после разгромной победы в финале турнира над «Байером» со счётом 3:0.