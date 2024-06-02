Карвахаля признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов
Футболиста «Реала» Карвахаля признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
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Футболиста «Реала» Карвахаля признали лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль признан самым ценным игроком финала футбольной Лиги чемпионов.
В субботу «Реал» в решающем матче обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов.
Карвахаль провел полный матч и открыл счет на 74-й минуте, забив головой после подачи с углового.