«Боруссию» жаль. «Реал» присвоил себе Лигу чемпионов

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«Реал» — победитель Лиги чемпионов. Мадрид в 15-й раз в своей истории завоевал самый престижный клубный трофей Европы. Матч с дортмундской «Боруссией» получился очень тяжёлым для команды Карло Анчелотти, но «сливочные» опять сделали это.

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 Финал, 1.06.2024, 22:00 Боруссия Д 0 Реал 2

Вопрос о вратаре «Реала» на финал Лиги чемпионов решился сам собой, когда заболел Лунин. Для Куртуа этот матч был вообще первым в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Но более серьёзной проблемой для Анчелотти могла стать болезнь другого игрока. В день финала появилась информация, что простудился и пару дней нехорошо чувствовал себя Винисиус Жуниор. Его всё же поставили на ноги, тем не менее тренера «сливочных» наверняка беспокоила форма бразильца.

Игре не дал разгореться выбежавший на поле уже на первой минуте псевдоболельщик — очередной охотник за дешёвой славой и лёгкими деньгами. Пока лишнюю фигуру удаляли с поля, прошло немало времени. Если кого-то случившееся и сбило с ритма, то «Реал». Дортмунд был на удивление уверен в себе и спокоен, хорошо прессинговал и перекрывал все зоны в среднем блоке. Двужильный Забитцер или центрфорвард Фюллькруг оказывали давление на Кросса, когда тот опускался к защитникам для розыгрыша мяча и организации атак за счёт длинных пасов. Впереди у Мадрида ждал передач на ход дуэт форвардов Винисиус — Родриго, которых поддерживал из глубины Беллингем. Но о том, как всё работало у «Реала», свидетельствует тот факт, что чемпион Испании не нанёс ни одного удара в створ до перерыва.

«Боруссия» иногда страдала под прессингом «Реала», однако в тех эпизодах, когда Дортмунд выходил на пространство, команда Эдина Терзича очень опасно контратаковала. Кроме того, у «Боруссии» проходили передачи за спины. Адейеми с его сумасшедшей скоростью превратился в настоящий кошмар для Карвахаля и страховавших его партнёров по обороне «Реала». Два убойных момента создал Дортмунд в середине первого тайма. Но если в эпизоде с попаданием Фюллькруга в штангу, возможно, был офсайд, то выход Адейеми один на один — стопроцентный голевой шанс. Классно сыграл вылетевший из ворот Куртуа, который заставил молодого оппонента потерять доли секунды на обводке. Поэтому гол в ворота «Реала» не состоялся.

В общем, до перерыва «Боруссия» была намного лучше в переходных фазах. Да и при владении Дортмунд находил интересные решения: например, левый защитник Матсен уходил в центр поля и за счёт этого команда имела больше вариантов между линий. «Боруссия» выиграла первый тайм по ударам — 7:2, а Винисиус присел на жёлтую карточку сфолив на вратаре Кобеле.

Были сомнения, что «Боруссия» выдержит 90 минут с такой высочайшей интенсивностью. Уже в дебюте второго тайма «Реал» нанёс первый удар в створ. Правда, для этого не потребовалось прижимать Дортмунд к его штрафной. Напротив, момент пришёл с углового немцев. Вот тут блестяще сыграл Винисиус, который в одиночку протащил мяч на чужую треть и заработал опасный штрафной. Кроос со стандарта закрутил мяч как надо, но и Кобель стоял где надо.

Но Дортмунд после перерыва, как ни удивительно, даже улучшил владение мячом. На исходе часа матча по-прежнему подвижный Адейеми создал ещё один голевой момент, вырезав пас в штрафную на Фюллькруга. Форвард ещё только летел головой к мячу, а Куртуа уже стоял там, куда мяч прилетел. Адейеми по статистике на тот момент имел шесть касаний в штрафной противника с тремя ударами, тогда как Винисиус всего одно.

За 20 минут до конца основного времени случилось то, чего ждали все болельщики Дортмунда — на замену вышел Ройс. Впрочем, решение Терзича убрать с поля Адейеми не показалось хорошей идеей. И тут же «Реал» забил! Как всегда Мадрид находит гол тогда, когда никто другой бы не нашёл. Команда Анчелотти открыла счёт после углового, причём на стандарте выше всех оказался невысокий Карвахаль. Сработал розыгрыш с подачей на защитника на ближнюю штангу. Поразительно, что «Боруссия» снова пропустила его рывок, ведь незадолго до этого у «Реала» прошёл точно такой же розыгрыш с Карвахалем.

Пропустив гол, «Боруссия» растерялась. В атаке не клеилось, в обороне пошли простые ляпы — Дортмунд продолжал проигрывать стандарты у своих ворот, а Матсен подарил «Реалу» второй гол. Защитник обрезал на своей половине поля, после чего забил Винисиус. У бразильца и удар не очень-то получился, тем не менее мяч всё же залетел в сетку.

Тогда и Анчелотти сделал символическую замену: Кроос едва ли не со слезами на глазах уходил с поля в своём последнем матче Лиги чемпионов — под овации «Уэмбли». Идеальное завершение выдающейся карьеры. «Боруссия» в концовке сумела забить один гол, но Фюллькруг чуть-чуть залез в офсайд. «Реал» победил всухую.