«Реал» впервые в своей истории не проиграл ни одного матча в сезоне в Лиге чемпионов

1 июня мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). В этом розыгрыше турнира мадридцы одержали 9 побед и 4 раза сыграли вничью в 13 играх.

Кроме того, «Реал» стал второй испанской командой, выигравшей трофей без поражений. Первой была «Барселона» в сезоне-2005/06.