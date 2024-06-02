«Реал» впервые в своей истории не проиграл ни одного матча в сезоне в Лиге чемпионов

Футбол, Лига чемпионов, Финал1.06.2024, 22:00 (МСК UTC+3)Wembley, 86212 зрителей
|Эдин Терзич
|Карло Анчелотти
|Даниэль Карвахаль(Тони Кроос)
|74′
|Винисиус Жуниор(Джуд Беллингем)
|83′
|1
|Грегор Кобель
|1
|Тибо Куртуа
|4
|Нико Шлоттербек
40′
|2
|Даниэль Карвахаль
|15
|Матс Хуммельс
79′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
|22
|Иан Матсен
|22
|Антонио Рюдигер
|26
|Юлиан Рюерсон
|23
|Ферлан Менди
|20
|Марсель Забитцер
43′
|12
|Эдуардо Камавинга
|14
|Никлас Фюллкруг
|15
|Федерико Вальверде
|19
|Юлиан Брандт
80′
|5
|Джуд Беллингем
85′
|9
|Себастьен Аллер
|10
|Лука Модрич
|23
|Эмре Джан
80′
|8
|Тони Кроос
85′
|21
|Дониэлл Мален
|14
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|10
|Джейдон Санчо
87′
|7
|Винисиус Жуниор
35′90′
|43
|Джейми Байно-Гиттенс
|3
|Эдер Милитау
|27
|Карим Адейеми
72′
|11
|Родригу
90′
|11
|Марко Ройс
|17
|Лукас Васкес
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)