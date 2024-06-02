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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» впервые в своей истории не проиграл ни одного матча в сезоне в Лиге чемпионов

«Реал» впервые в своей истории не потерпел ни одного поражения в рамках розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Боруссия Д
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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1 июня мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). В этом розыгрыше турнира мадридцы одержали 9 побед и 4 раза сыграли вничью в 13 играх.

Кроме того, «Реал» стал второй испанской командой, выигравшей трофей без поражений. Первой была «Барселона» в сезоне-2005/06.

Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
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