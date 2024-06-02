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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. Это рекорд среди всех тренеров

«Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл в дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Реал
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Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти это пятая победа в Лиге чемпионов: дважды 64-летний итальянец выигрывал с «Миланом» и трижды — с «Реалом». Это рекорд среди всех тренеров. Также Анчелотти дважды становился победителем Кубка европейских чемпионов как игрок в составе «Ромы».

По три раза Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов выигрывали Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола.

«Реал» в 15-й раз стал обладателем главного трофея европейского клубного футбола. По этому показателю мадридцы являются рекордсменами. За ними идут «Милан» (7 раз), «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6 раз) и «Барселона» (5 раз).

Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
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