Анчелотти в пятый раз выиграл Лигу чемпионов. Это рекорд среди всех тренеров

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Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти это пятая победа в Лиге чемпионов: дважды 64-летний итальянец выигрывал с «Миланом» и трижды — с «Реалом». Это рекорд среди всех тренеров. Также Анчелотти дважды становился победителем Кубка европейских чемпионов как игрок в составе «Ромы».

По три раза Лигу чемпионов / Кубок европейских чемпионов выигрывали Боб Пейсли, Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола.