«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов
«Барселона» в соцсетях поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов.
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«Барселона» в соцсетях поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов.
«Поздравляем “Реал Мадрид” с победой в Лиге Чемпионов, — говорится в сообщении каталонского клуба в соцсети X.
1 июня мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов (2:0). «Сливочные» стали победителями турнира в рекордный 15-й раз. На счету «Барселоны» 5 трофеев.