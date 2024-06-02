«Шахтер» попал в групповой этап Лиги чемпионов благодаря победе «Реала»: известны 29 участников основного раунда

Мадридский «Реал» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0 и стал победителем текущего сезона главного еврокубка. Благодаря этому результату, в групповой раунд ЛЧ попал украинский «Шахтер».

«Реал», «Барселона», «Атлетико», «Жирона» (все — Испания), «Аталанта», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» (все — Италия) «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла» (все — Англия), «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд (все — Германия), «ПСЖ», «Монако», «Брест» (все — Франция), ПСВ, «Фейеноорд» (оба — Нидерланды), «Спортинг», «Бенфика» (оба — Португалия), «Брюгге» (Бельгия), «Селтик» (Шотландия), «Штурм» (Австрия), «Шахтер» (Украина).Остальные 7 путевок в группу Лиги чемпионов будут разыграны участниками отборочных раундов.