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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:10 (мск), источник: Sport24

Легенда «Боруссии» Марко Ройс провел свой последний матч за дортмундский клуб

Легенда дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вышел на поле в финале Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

Боруссия Д
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35-летний немецкий футболист появился на поле на 72-й минуте, заменив Карима Адейеми.

Встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

Для Ройса эта игра стала последней в составе «Боруссии». Ранее он объявил об уходе из клуба.

34-летний Ройс выступал за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 42 матча, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Сегодня свой последний матч также провел хавбек «Реала» Тони Кроос.

Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
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