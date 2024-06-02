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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:12 (мск), источник: Sport24

Четверо игроков «Реала» в рекордный шестой раз выиграли Лигу чемпионов

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24, победив в финале «Боруссию» (2:0).

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Четверо игроков мадридского клуба выиграли Лигу чемпионов в шестой раз в карьере, что является рекордом. Это Тони Кроос, Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль и Лука Модрич.

При этом Начо, Карвахаль и Модрич выиграли все шесть трофеев в составе «Реала», а Кроос один раз побеждал в ЛЧ с «Баварией».

Также шесть раз Кубок европейских чемпионов выигрывал бывший игрок «Реала» Франсиско Хенто.

Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
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