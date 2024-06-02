Четверо игроков «Реала» в рекордный шестой раз выиграли Лигу чемпионов
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24, победив в финале «Боруссию» (2:0).
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
«Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24, победив в финале «Боруссию» (2:0).
Четверо игроков мадридского клуба выиграли Лигу чемпионов в шестой раз в карьере, что является рекордом. Это Тони Кроос, Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль и Лука Модрич.
При этом Начо, Карвахаль и Модрич выиграли все шесть трофеев в составе «Реала», а Кроос один раз побеждал в ЛЧ с «Баварией».
Также шесть раз Кубок европейских чемпионов выигрывал бывший игрок «Реала» Франсиско Хенто.