Четверо игроков «Реала» в рекордный шестой раз выиграли Лигу чемпионов

Четверо игроков мадридского клуба выиграли Лигу чемпионов в шестой раз в карьере, что является рекордом. Это Тони Кроос, Начо Фернандес, Даниэль Карвахаль и Лука Модрич.

При этом Начо, Карвахаль и Модрич выиграли все шесть трофеев в составе «Реала», а Кроос один раз побеждал в ЛЧ с «Баварией».