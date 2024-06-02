Наш любимый Ройс так и не выиграл большой трофей с «Боруссией». Как же больно за Марко

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Марко Ройс остался снова без трофея. Дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу» и второй раз подряд грустно закончила финал Лиги чемпионов. Трагедия для клуба, не выигрывающего турнир с 1997 года. Но ещё больнее Ройсу. Марко покидает «Боруссию» в конце сезона: за 12 лет он так и не выиграл с дортмундцами ни Бундеслигу, ни Лигу чемпионов.

Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моём клубе «Боруссия» Дортмунд. Я провёл в этом клубе больше половины своей жизни и наслаждался каждым днём, хотя, конечно, были и сложные моменты. Сейчас уже знаю, что мне будет трудно прощаться в конце сезона. И всё же я рад, что теперь всё прояснилось и мы можем полностью сосредоточиться на очень важных заключительных матчах, которые нам ещё предстоит сыграть. Перед нами стоит большая цель, которую мы все вместе хотим достичь. Для этого нам понадобится каждый из наших невероятных болельщиков, которым я хотел бы выразить искреннюю благодарность за их невероятную поддержку на протяжении многих лет. Марко Ройс полузащитник «Боруссии» Д

Как же жаль Ройса!

Ройс семь раз становился вторым в Бундеслиге с «Боруссией». Главная боль — май 2023-го

Марко приходил в Дортмунд из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2012 году с большими надеждами. «Шмели» два сезона подряд выигрывали Бундеслигу, команду тренировал Юрген Клопп, а Ройс был одним из главных немецких талантов. Идеальный симбиоз. Ради Марко «Боруссия» даже побила свой трансферный рекорд, заплатив за 22-летнего вингера € 17 млн.

Также Ройс отправился летом на Евро-2012 в составе сборной Германии. В общем, жизнь складывалась прекрасно! Немцы не добрались до трофея, завоевав лишь бронзу. Да и ладно! Впереди — годы карьеры, выиграть с такой крутой сборной Ройс всегда успеет. Наверное… А пока Марко ожидал первого сезона в родной «Боруссии»: он провёл три года (2003−2006) в академии дортмундцев.

Но выиграть золото чемпионата Германии не удалось. Ни с первой, ни со второй, ни с пятой попытки. «Боруссия» семь раз занимала второе место в Бундеслиге вместе с Марко! И упускала титул даже тогда, когда «Бавария» испытывала проблемы и включала режим джентльмена, пропуская соперника вперёд. По ходу сезона-2018/2019 «Боруссия» опережала мюнхенцев на семь очков, но растранжирила преимущество. Итоговое расстояние между клубами — два очка.

А последний тур Бундеслиги-2022/2023 болельщики дортмундцев мечтают забыть. «Боруссии» нужно было одержать победу дома над «Майнцем». И всё — титул в кармане! Но «шмели» умудрились упустить очки: по ходу матча они «горели» 0:2, а сравняли только на 90+6-й минуте. А параллельно «Бавария» обыграла «Кёльн» и забрала титул, на который уже не надеялась. Фотографы ловили плачущих футболистов «Боруссии» на «Сигнал Идуна Парк», и в первую очередь — Ройса.

Это было не чемпионство «Баварии», а дортмундская трагедия. Мюнхенцы не выиграли золото, его проиграли «Боруссия» и Ройс. «Трудно описать словами, что вы чувствуете в такой момент. Нас больше растрогала даже не неудача, а реакция стадиона. Болельщики звали нас, но мы все были разобраны по частям в тот момент и не могли собраться. Я очень ценю то, что фанаты оценили и увидели — команда боролась до конца», — сказал убитый горем Марко.

Марко был близок к Лиге чемпионов в первый сезон в Дортмунде

В первый сезон в «Боруссии» Ройс вместе с командой упустил шанс выиграть Лигу чемпионов. Дортмундцы заняли первое место в группе с «Манчестер Сити», «Реалом» и «Аяксом». А в плей-офф прошли «Шахтёр», совершили чудесный камбэк в ответном четвертьфинале с «Малагой», после чего в полуфинале разобрались всё с тем же «Реалом». В финале ожидала «Бавария».

«Боруссия» показала крутой футбол, сравняла счёт в середине второго тайма и была в игре до самого конца, но… Арьен Роббен забил победный мяч «Баварии» на 89-й минуте. Ройс потерял надежду на трофей в последние мгновения. Сценарий, ставший затем до боли знакомым для Марко.

«Я опустошён. Отчаянно бились, поэтому трудно принять такое поражение, с голом на последней минуте. Впрочем, жаловаться тоже не стоит. Нам сегодня было не нужно очередное чудо. Думаю, все видели, что “Бавария” не была командой, которую нельзя победить. В первом тайме она отнеслась к нам с большим уважением, и мы его действительно заслуживали. Но на том всё и закончилось. Мы не выиграли кубок, а остальное неважно», — сказал Ройс после финала.

Интересно, что в 2012-м «Бавария» интересовалась Марко, футболист даже пил кофе с тренером Юппом Хайнкесом. Но в итоге выбрал Дортмунд, а мюнхенцы взяли ЛЧ через год. «Я — в “Баварию”? Никогда! Вы никогда не увидите меня в “Баварии”. Могу пообещать это», — сказал Марко в 2019 году. Слово сдержал, но остался без ЛЧ.

Немецкое издание Bild недавно рассказало, кому ещё отказывал Ройс.

В 2014 и 2015 году за ним приходил «ПСЖ», предлагая зарплату € 20 млн в год. Ройса любил сын президента парижан Нассера Аль-Хелаифи. Но немец вежливо отказал.

В 2015 году Ройс вёл переговоры с «Реалом», но надеялся на предложение из «Барселоны», так как она ему больше нравилась.

Каталонцы пришли за Марко, но в итоге он принял решение остаться в «Боруссии».

В 2018-м за Ройсом охотился «Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола. Снова отказ.

Просто напомним, «Бавария» выиграла Лигу чемпионов в 2013 и 2020 году, «Реал» — в 2016-м, 2017-м, 2018-м и 2022-м и 2024-м, «Манчестер Сити» — в 2023-м. Восемь трофеев. Восемь случаев для Ройса из категории «а если бы…».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241413&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ройс не поехал на «золотой» для Германии ЧМ-2014

Да, Марко упускал трофеи с «Боруссией». Но ещё одна большая боль — пролёт мимо ЧМ-2014. Ройса подвела травма, полученная в июне 2014 года в товарищеском матче с Арменией. Перед самым стартом турнира в Бразилии! Из-за обидного повреждения голеностопа он не поехал со сборной Германии на чемпионат мира, ставший для команды «золотым».

«Я действительно не знаю, как выразить словами, что сейчас чувствую. Моя мечта разбилась в одну секунду. Теперь мне нужно смотреть в будущее и настроиться на курс реабилитации. Я должен двигаться дальше и быть профессионалом. Вернусь на поле даже сильнее, чем был. Мои самые искренние и добрые пожелания команде и ребятам. Хочу, чтобы они добились наших целей и без меня», — сказал расстроенный Ройс после получения травмы.

Германия стала чемпионом мира, а автор «золотого» гола и большой друг Марко — Марио Гётце — праздновал победу с футболкой партнёра. «Мои поздравления всей команде. Ваша мечта воплотилась в жизнь! Спасибо тебе, брат, за твой жест», — написал Ройс после финала. Но как же ему было обидно в тот момент. Представьте: вы находитесь в заявке сборной-фаворита чемпионата мира. Вы — основной игрок, но травмируетесь за неделю до старта турнира. Сборная впервые за 24 года становится чемпионом мира. Ощущения? Смешанные, как минимум.

Из-за травм Ройс также пропустил Евро-2016 и ЧМ-2022, а также не попал в заявку на Евро-2020. Его единственный большой турнир с Германией после 2012 года — ЧМ-2018 в России. Немцы стали одним из главных разочарований: действующий чемпион мира даже не вышел из группы. Ройсу очень «повезло». Но он стал одним из авторов единственной победы Германии над Швецией (2:1). На 48-й минуте Марко сравнял счёт, а на 90+5-й минуте разыграл штрафной с Тони Кроосом, после которого полузащитник забил один из самых крутых мячей турнира. И всё же история Ройса и сборной Германии — драма и печаль.

Пять трофеев — итог 12-летней карьеры Марко в Дортмунде

Трофеи в карьере Ройса всё-таки были. В 2017 и 2021 годах «Боруссия» выиграл Кубок Германии, а в 2013-м, 2014-м и 2019-м — Суперкубок. Пять трофеев — хоть что-то. Но слишком мало для футболиста масштаба и таланта Марко. Тем более в его списке могли быть Кубок мира, Лига чемпионов и Бундеслига. Хотя пополнение в трофейной комнате Ройса ещё может случиться. 34-летний футболист не завершит карьеру после ухода из «Боруссии». По информации журналиста Патрика Бергера, Марко интересуются клубы из МЛС и чемпионата Турции. Может, возьмёт золото хотя бы там?

Ройс — четвёртый игрок в истории «Боруссии» по числу матчей (429) и второй бомбардир клуба (170). Большая несправедливость, что он так и не выиграл ни один по-настоящему значимый трофей. Ещё обиднее, что часто Ройсу мешали травмы. Но в футболе порой сложно найти справедливость, сценарии со счастливым концом не гарантированы. За это мы любим игру, она — отражение жизни. Не всегда люди получают то, чего заслуживают. Но болельщики «Боруссии», да и простые поклонники футбола запомнят Ройса настоящим творцом, масштаб которого намного больше кубков Германии.