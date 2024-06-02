На российском телевидении отреагировали на победу украинского вратаря «Реала» в Лиге чемпионов

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В составе «Реала» победителем ЛЧ-2024 стал украинский вратарь Андрей Лунин. 25-летний голкипер не сыграл в финале, но именно он защищал ворота мадридской команды во всех матчах плей-офф — с «РБ Лейпциг» в ⅛ финала, с «Манчестер Сити» в четвертьфинале и с «Баварией» в полуфинале.

В общей сложности Лунин сыграл в 8 матчах и пропустил 10 голов в рамках нынешнего сезона Лиги чемпионов. В финале ворота «Реала» защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Вклад украинского голкипера в победу «Реала» в ЛЧ-2024 обсудили в том числе на общероссийском федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ», где в программе «Все на Матч!» после игры собрались ведущий Дмитрий Губерниев, тренеры Игорь Шалимов и Андрей Талалаев, а также комментатор Эльвин Керимов.

«Лунин заболел. К сожалению, для Лунина. Но тем не менее, вратаря Лунина тоже поздравляем. Его вклад в эту победу — огромнейший. Он большой молодец», — сказал Губерниев.

«Безусловно», — согласился Керимов.

Талалаев, говоря про отсутствие Лунина в финале, сказал: «К сожалению, для “Боруссии”. Как сказал Клопп, этот хренов Куртуа — 12 рук у него. На самом деле так и показалось».