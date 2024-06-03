Текущие события
Футбол. Сборные
20:00
Хорватия
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:45
Англия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Украина
Футбол. Кубок России
2.06
Балтика
Зенит
Футбол. Зарубежный
2.06
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Армения
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
1.06
Боруссия Д
Реал
8.05
Реал
Бавария
7.05
ПСЖ
Боруссия Д
1.05
Боруссия Д
ПСЖ
30.04
Бавария
Реал
17.04
Манчестер Сити
Реал
П 3:4
17.04
Бавария
Арсенал
16.04
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
08:57 (мск), источник: Sport24

Сколько зарабатывает главный герой финала ЛЧ в «Реале». Вы удивитесь, но несправедливо мало!

Карвахаль даже не в ТОП-11 команды.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Даниэль Карвахаль стал главным героем финала Лиги чемпионов. Защитник забил победный мяч, был признан лучшим игроком матча и помог «Реалу» в 15-й раз выиграть трофей.

К 32 годам воспитанник мадридцев стал незаменимым лидером и даже легендой клуба. Дани выступает за «Реал» более 10 лет и поднял над своей головой Кубок чемпионов уже в шестой раз!

Защитник беззаветно отдает всего себя на поле, но, к сожалению, руководство клуба не совсем отвечает ему взаимностью. Ведь зарплата у Карвахаля могла быть и побольше.

Контракт Дани с «Реалом» истекает следующим летом — в последний раз он продлевал соглашение аж в 2021 году. По данным Capology, Карвахаль зарабатывает 10,42 млн евро в год до уплаты налогов.

Источник: Reuters

На первый взгляд, довольно неплохо. Однако в Ла Лиге Карвахаль лишь 26-й по величине зарплаты, а в «Реале» — 13-й! И это единственный футболист, который выходил в старте во всех шести победных финалах ЛЧ для мадридцев!

Для наглядности, больше Карвахаля зарабатывают не только очевидные лидеры команды, вроде Крооса (24,38 млн евро) или Винисиуса (20,83 млн евро), но и молодежь — Тчуамени (12,5 млн евро) и Камавинга (12,5 млн евро).

Впрочем, скромный Карвахаль никогда не жаловался на свою зарплату. И даже утверждал, что готов пойти на понижение — ради снижения количества матчей: футболист негодовал из-за необходимости играть каждые три дня и предлагал решение проблемы.

Что же касается «Реала», то ситуация с контрактом защитника, конечно же, устраивала руководство клуба. Поэтому за последние три года вместо нового контракта Дани получал лишь памятную футболку от «Реала» за 350 сыгранных матчей за клуб.

Впрочем, к счастью, совсем скоро справедливость восторжествует. По данным Relevo, мадридцы планировали продлить контракт с Карвахалем за пару недель до финала ЛЧ.

Пока что стороны не заключили соглашение. Но, судя по всему, после перфоманса на «Уэмбли» Даниэля ждет существенное повышение в зарплате.

Автор: Богдан Горбунов

Во время загрузки произошла ошибка.
Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
Читайте также от «Sport24»
Лучшая гимнастка России показала пляжные фотографии, поздравляя подписчиков с первым днем лета
«При ее виде Папа Римский изъяснился б матом». Александра Албу показала убойную фигуру в купальнике
«Классная киска». Русская спортсменка устроила жаркую фотосессию
Российская теннисистка с украинской фамилией: «Такое ощущение, что я сейчас нужна на Мальдивах. Или хотя б в Дубае»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь