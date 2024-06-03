Джуд Беллингем — лучший молодой игрок Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Финал Лиги чемпионов состоялся в субботу, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи — 2:0.