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14:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Джуд Беллингем — лучший молодой игрок Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов минувшего сезона.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Реал"

«Сливочные» выиграли самый престижный еврокубковый турнир, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию».

Финал Лиги чемпионов состоялся в субботу, 1 июня. «Реал» и «Боруссия» играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). На 74-й минуте счёт в игре открыл защитник «Реала» Даниэль Карвахаль. Затем, на 83-й минуте матча, преимущество мадридцев удвоил нападающий Винисиус Жуниор, установив итоговый счёт встречи — 2:0.

Беллингем выступает за «Реал» с лета прошлого года. Ранее английский хавбек представлял «Боруссию» Дортмунд.

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