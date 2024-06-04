Суд Англии запретил украинцу посещать матчи после инцидента в финале Лиги чемпионов

«Взоры европейцев и многих людей по всему миру были нацелены на этот матч, и они хотели посмотреть игру без перерывов, — приводит телеканал слова судьи Майкла Сноу. — Ваше поведение, то, что вы были одним их трех [человек, попытавшихся выбежать на поле], могло нарушить их (игроков — прим. ТАСС) концентрацию в одном из самых важных матчей в их карьере».

Как стало известно во время заседания, 29-летний Лубненко приехал в Лондон на финал накануне игры. До этого он никогда не был в британской столице. Вернуться в Германию, где, по информации телеканала, он работает таксистом Uber и живет вместе с родственниками, он планировал 3 июня. Помимо запрета на посещение матчей, Лубненко был оштрафован на 979 фунтов ($1,25 тыс.), включая скидку за то, что он признал себя виновным.

По информации Sky News, Лубненко не смог выбежать на поле, так как был задержан стюардом встречи. Еще двум нарушителям удалось прорваться на газон. Речь идет о 28-летнем Давиде Чарнецком, который, согласно информации источника ТАСС в столичной полиции, имеет литовское гражданство, и 16-летнем подростке, имя которого не может быть названо по юридическим причинам. Он предстанет перед лондонским судом по делам несовершеннолетних 24 июня. Отмечается, что по этому делу также проходят еще два человека, однако на данный момент им не предъявлены обвинения.

Нарушители выбежали на поле в самом начале матча между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом», который закончился победой испанского клуба со счетом 2:0. Согласно британским СМИ, обвиняемые действовали с целью заработать 30 млн рублей, которые пообещал раздать белорусский блогер Mellstroy (Андрей Бурим) тем, кто выбежит на поле в финале Лиги чемпионов в футболке с его именем. Судья назвал его «настоящим злодеем» в этой истории, добавив, что он не может его наказать, так как тот не находится в Великобритании.