Сын Лионеля Месси назвал любимый гол, забитый его отцом

На текущий момент 36-летний футболист принимал участие в пяти чемпионатах мира начиная с 2006 года. Всего за сборную Аргентины Месси провёл 181 матч во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 56 результативными передачами.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В финале этого турнира аргентинская национальная команда победила Францию (3:3, 4:2 пен.). Также Лионель выиграл целую россыпь титулов в составе «Барселоны», в том числе и несколько Лиг чемпионов.