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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Лионеля Месси назвал любимый гол, забитый его отцом

Тьяго Месси, старший сын капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси, рассказал, какой гол отца нравится ему больше всего.

БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Самый красивый гол моего папы — головой в ворота “Манчестер Юнайтед” в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Тьяго Marca.

Финал Лиги чемпионов — 2008/2009 завершился победой «Барселоны» со счётом 2:0. Месси забил на 70-й минуте матча.

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На текущий момент 36-летний футболист принимал участие в пяти чемпионатах мира начиная с 2006 года. Всего за сборную Аргентины Месси провёл 181 матч во всех турнирах, в которых отметился 106 голами и 56 результативными передачами.

Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. В финале этого турнира аргентинская национальная команда победила Францию (3:3, 4:2 пен.). Также Лионель выиграл целую россыпь титулов в составе «Барселоны», в том числе и несколько Лиг чемпионов.

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