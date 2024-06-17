Спаситель Эриксен, голландский успех и экономные англичане. Как прошел третий день Евро

Словения — Дания: Эриксен подарил надежду

Футбол Евро 2024 Группа C, 16.06.2024, 19:00 Словения 1 Дания 1

В матче Словении и Дании было две интриги — в каком качестве на Евро вернутся словенцы (последний раз они играли на турнире 24 года назад) и пришла ли в себя Дания после провала на чемпионате мира.

Примечательно, что болельщики не получили ответов ни на один из вопросов. Команды выдали пока один из самых серых матчей на турнире — словенцы не оказали практически никакого сопротивления, а датчане свое давление не превратили в победу. В итоге — первая ничья на Евро-2024.

Из позитивного — гол Кристиана Эриксена. Полузащитник на прошлом Евро, почти ровно четыре года назад, перенес инфаркт. Но выжил, восстановился, вернулся в футбол, в сборную и на Евро — и забил! Это красивая история, и она дает надежду на то, что как минимум датчане еще подарят что-то прекрасное зрителям.

Польша — Нидерланды: голландцы приятно удивили

Футбол Евро 2024 Группа D, 16.06.2024, 16:00 Польша 1 Нидерланды 2

Матчи группы D открыли два кадровых страдальца — поляки и голландцы растеряли группы атаки и полузащиты соответственно. Что они могли показать в таких куцых составах, без Левандовски и де Йонга, было тайной. Впрочем, разгадать ее удалось довольно быстро.

Поляки подвига не совершили — без двух лидеров нападения шансов на равную игру с Нидерландами практически не было. А вот оранжевые, даже в усеченном виде, с первых и до последних минут не снижали темпа. Их победа была вопросом времени, и грамотной заменой Вехгорста Роналд Куман все решил — 2:1.

Для голландских болельщиков такая форма оранжевых, наверное, приятный сюрприз. Впереди матч с Францией, и Нидерланды точно не выглядят заранее приговоренной командой. Чего не скажешь о Польше — симпатичные до турнира, сейчас бело-красные больше походят на заранее обреченный на провал коллектив.

Сербия — Англия: а разговоров-то было…

Футбол Евро 2024 Группа C, 16.06.2024, 22:00 Сербия 0 Англия 1

Пожалуй, даже о матче открытии говорили не так много, как о вполне дежурной встрече Сербии и Англии. Вмешалась политика — британские медиа пугали болельщиков страшными сербскими ультрас, приехавшими по душу островных гостей. На фоне ожиданий от, пожалуй, сильнейшего состава в английской истории ожидалась очень горячая игра.

Что в итоге? Скромная победа Англии 1:0 при пяти ударах в створ на двоих. Конечно, совсем уж скучной игру не назовешь, но явно не такого накала ожидали мы все в самом распиаренном матче чемпионата Европы. Болельщики тоже вели себя тихо — но тут это скорее хорошо, чем плохо.

Сербский футболист Андрия Живкович выглядит подавленным после того, как англичанин Джуд Беллингем забивает первый гол | Источник: Reuters

Вероятно, Гарет Саутгейт по примеру прошлого Евро, в котором Англия остановилась в финале, решил экономить силы и держать своих звезд в узде. Окей, вопросов нет, в прошлый раз вроде сработало… Хотя не совсем. Но тут решать главному тренеру.