Определился соперник «Ордабасы» в Лиге чемпионов
Определился соперник «Ордабасы» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.
ОрдабасыЛига чемпионов: таблица и календарь
Определился соперник «Ордабасы» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.
Шымкенсткий клуб сыграет с молдавским «Петрокубом». Первый матчи в пройдет в Казахстане 9 или 10 июля, ответный на выезде — 16 или 17 июля.
Отметим, жеребьевка второго квалификационного раунда состоится завтра 19 июня.
Напомним, в предыдущем сезоне «Ордабасы» впервые в своей истории стали чемпионами Казахстана.
Добавим, что сегодня в Ньоне также станут известны соперники «Тобола» (первый квалификационный раунд Лиги Европы) и «Актобе» (первый квалификационный раунд Лиги конференций).