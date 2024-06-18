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15:48 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Ордабасы» в Лиге чемпионов

Определился соперник «Ордабасы» в квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

ОрдабасыЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Шымкенсткий клуб сыграет с молдавским «Петрокубом». Первый матчи в пройдет в Казахстане 9 или 10 июля, ответный на выезде — 16 или 17 июля.

Отметим, жеребьевка второго квалификационного раунда состоится завтра 19 июня.

Напомним, в предыдущем сезоне «Ордабасы» впервые в своей истории стали чемпионами Казахстана.

Добавим, что сегодня в Ньоне также станут известны соперники «Тобола» (первый квалификационный раунд Лиги Европы) и «Актобе» (первый квалификационный раунд Лиги конференций).

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