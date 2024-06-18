Определился соперник «Ордабасы» в Лиге чемпионов

Шымкенсткий клуб сыграет с молдавским «Петрокубом». Первый матчи в пройдет в Казахстане 9 или 10 июля, ответный на выезде — 16 или 17 июля.

Отметим, жеребьевка второго квалификационного раунда состоится завтра 19 июня.

Напомним, в предыдущем сезоне «Ордабасы» впервые в своей истории стали чемпионами Казахстана.