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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
15:53 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сыграет с армянским клубом «Пюник» в квалификации Лиги чемпионов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа нового сезона футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Чемпионы Беларуси футболисты минского «Динамо» в первом круге квалификации дважды встретятся с армянским клубом «Пюник» из Еревана. Первый матч состоится 9 или 10 июля, ответный поединок пройдет 16 или 17 июля. Чтобы пробиться в число участников общего формата нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.

Это будет 70-й розыгрыш главного клубного турнира Старого Света и 33-й после образования Лиги чемпионов. С этого сезона соревнования пройдут в новом формате. Главное изменение касается группового этапа, который станет одной лигой с 36 командами. На этой стадии клубы проведут восемь матчей с разными соперниками (по четыре дома и в гостях). Восемь лучших дружин общего этапа напрямую попадут в ⅛ финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. После этого розыгрыш пойдет в формате обычного плей-офф. Финальный поединок намечено провести 31 мая 2025 года в Мюнхене.

Позже в Ньоне пройдет жеребьевка квалификации Лиги Европы, а также Лиги конференций, в которой выступят три представителя Беларуси. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» и «Ислочи» из Минского района стартуют с первого раунда, а гродненский «Неман» начнет выступление со второго этапа квалификации, жеребьевка которого состоится завтра.

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