Минское «Динамо» сыграет с армянским клубом «Пюник» в квалификации Лиги чемпионов

Чемпионы Беларуси футболисты минского «Динамо» в первом круге квалификации дважды встретятся с армянским клубом «Пюник» из Еревана. Первый матч состоится 9 или 10 июля, ответный поединок пройдет 16 или 17 июля. Чтобы пробиться в число участников общего формата нужно преодолеть четыре квалификационных барьера.



Это будет 70-й розыгрыш главного клубного турнира Старого Света и 33-й после образования Лиги чемпионов. С этого сезона соревнования пройдут в новом формате. Главное изменение касается группового этапа, который станет одной лигой с 36 командами. На этой стадии клубы проведут восемь матчей с разными соперниками (по четыре дома и в гостях). Восемь лучших дружин общего этапа напрямую попадут в ⅛ финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. После этого розыгрыш пойдет в формате обычного плей-офф. Финальный поединок намечено провести 31 мая 2025 года в Мюнхене.



Позже в Ньоне пройдет жеребьевка квалификации Лиги Европы, а также Лиги конференций, в которой выступят три представителя Беларуси. Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» и «Ислочи» из Минского района стартуют с первого раунда, а гродненский «Неман» начнет выступление со второго этапа квалификации, жеребьевка которого состоится завтра.