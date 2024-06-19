«Они не рады». В «Актобе» отреагировали на жеребьевку Лиги конференций

«На самом деле слабых соперников нет. К любому необходимо относиться с уважением. Но раз уж вы спросили, то поинтересуйтесь у нашего соперника. Уверен, что они не рады жребию. Перед “Актобе” стоят высокие задачи, поэтому мы обязаны проходить дальше. Без пафоса, без шапкозакидательских настроений, но и без самобичевания, — приводит его слова телеграм-канал Серый CARDINAL.