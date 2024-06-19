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Футбол. Лига конференций. Все результаты
09:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Они не рады». В «Актобе» отреагировали на жеребьевку Лиги конференций

Спортивный директор «Актобе» Сергей Доронченко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги конференций для своего клуба, передают Vesti.kz.

АктобеЛига конференций: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

«Красно-белые» начнут свой путь с первого отборочного раунда и встретятся с «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

«На самом деле слабых соперников нет. К любому необходимо относиться с уважением. Но раз уж вы спросили, то поинтересуйтесь у нашего соперника. Уверен, что они не рады жребию. Перед “Актобе” стоят высокие задачи, поэтому мы обязаны проходить дальше. Без пафоса, без шапкозакидательских настроений, но и без самобичевания, — приводит его слова телеграм-канал Серый CARDINAL.

Первая игра состоится 11 июля в Актобе, ответная — 18-го числа в Сараево.

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