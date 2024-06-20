С кем сыграет «Ордабасы» в случае вылета из Лиги чемпионов

Напомним, чемпион Казахстана начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда, где сыграет с молдавским «Петрокубом». Первый матчи в пройдет в Казахстане 9/10 июля, ответный на выезде — 16/17 июля.

В случае неудачи «Ордабасы» отправится в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде сыграет с проигравшим пары «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Дифферданж» (Люксембург).