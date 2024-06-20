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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

С кем сыграет «Ордабасы» в случае вылета из Лиги чемпионов

Шымкентский «Ордабасы» узнал потенциальных соперников в случае вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

ОрдабасыЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Напомним, чемпион Казахстана начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда, где сыграет с молдавским «Петрокубом». Первый матчи в пройдет в Казахстане 9/10 июля, ответный на выезде — 16/17 июля.

В случае неудачи «Ордабасы» отправится в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде сыграет с проигравшим пары «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Дифферданж» (Люксембург).

Но в случае успеха — во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов казахстанский клуб сыграет с кипрским АПОЭЛом. «Ордабасы» прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана и тем самым получил право выступить в самом престижном клубном турнире.

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