С кем сыграет «Ордабасы» в случае вылета из Лиги чемпионов
Шымкентский «Ордабасы» узнал потенциальных соперников в случае вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» узнал потенциальных соперников в случае вылета из Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Напомним, чемпион Казахстана начнет еврокубковый путь с первого квалификационного раунда, где сыграет с молдавским «Петрокубом». Первый матчи в пройдет в Казахстане 9/10 июля, ответный на выезде — 16/17 июля.
В случае неудачи «Ордабасы» отправится в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде сыграет с проигравшим пары «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Дифферданж» (Люксембург).
Но в случае успеха — во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов казахстанский клуб сыграет с кипрским АПОЭЛом. «Ордабасы» прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом Казахстана и тем самым получил право выступить в самом престижном клубном турнире.