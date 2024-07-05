Okko приобрел права на трансляции футбольных еврокубков
Лига чемпионов: таблица и календарь
Игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут транслироваться на сервисе начиная с сезона-2024/25.
Игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут транслироваться на сервисе начиная с сезона-2024/25.
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на трансляции матчей футбольных еврокубков. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут транслироваться на сервисе начиная с сезона-2024/25. Первым еврокубковым матчем, который будет показан на платформе, станет игра за Суперкубок УЕФА между испанским «Реалом» и итальянской «Аталантой». Встреча пройдет 14 августа.
Ранее правами на показ еврокубков в России, включая матчи Лиги чемпионов, владел телеканал «Матч ТВ».