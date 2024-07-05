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15:08 (мск), источник: ТАСС

Okko приобрел права на трансляции футбольных еврокубков

Игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут транслироваться на сервисе начиная с сезона-2024/25.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на трансляции матчей футбольных еврокубков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут транслироваться на сервисе начиная с сезона-2024/25. Первым еврокубковым матчем, который будет показан на платформе, станет игра за Суперкубок УЕФА между испанским «Реалом» и итальянской «Аталантой». Встреча пройдет 14 августа.

Ранее правами на показ еврокубков в России, включая матчи Лиги чемпионов, владел телеканал «Матч ТВ».

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