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19:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Матч ТВ» объяснил отказ от покупки прав на показ еврокубков

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» объяснила отказ от покупки прав на трансляцию еврокубков. Об этом сообщает «РБК Спорт».

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Источник: UEFA.com

По словам представителей телеканала, их не устроили условия.

«Вопреки существующим мнениям, телеканал живет “в рынке” и не может позволить себе траты, которые даже близко не приблизятся к окупаемости. Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу Чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА. Согласно контракту, сервис получит эксклюзивные права на показ турниров с сезона-2024/2025.

У «Матч ТВ» с 2020 года был контракт на показ еврокубков. Он истек по окончании сезона-2023/24.

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