«Матч ТВ» объяснил отказ от покупки прав на показ еврокубков

По словам представителей телеканала, их не устроили условия.

«Вопреки существующим мнениям, телеканал живет “в рынке” и не может позволить себе траты, которые даже близко не приблизятся к окупаемости. Для понимания: речь идет о десятках миллионов евро», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Okko будет эксклюзивно показывать в России Лигу Чемпионов УЕФА, Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА. Согласно контракту, сервис получит эксклюзивные права на показ турниров с сезона-2024/2025.