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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
20:28 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданным исходом закончился дебют «Ордабасы» в Лиге чемпионов

Шымкентский «Ордабасы» провел дебютный матч в квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
ПетрокубЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча в Шымкенте с молдавским «Петрокубом» завершилась со счетом 0:0.

Перед этой игрой казахстанский клуб относили к фавориту противостояния. Хозяева нанесли 14 ударов по воротам гостей, четыре из которых, пришлись в створ. «Петрокуб» на это ответил восемью ударами, пять из которых оказались в створ ворот.

Ответный матч в Молдове состоится 17 июля.

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