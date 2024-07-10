Неожиданным исходом закончился дебют «Ордабасы» в Лиге чемпионов

Перед этой игрой казахстанский клуб относили к фавориту противостояния. Хозяева нанесли 14 ударов по воротам гостей, четыре из которых, пришлись в створ. «Петрокуб» на это ответил восемью ударами, пять из которых оказались в створ ворот.