Неожиданным исходом закончился дебют «Ордабасы» в Лиге чемпионов
Шымкентский «Ордабасы» провел дебютный матч в квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Ордабасы
ПетрокубЛига чемпионов: таблица и календарь
Шымкентский «Ордабасы» провел дебютный матч в квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Шымкенте с молдавским «Петрокубом» завершилась со счетом 0:0.
Перед этой игрой казахстанский клуб относили к фавориту противостояния. Хозяева нанесли 14 ударов по воротам гостей, четыре из которых, пришлись в створ. «Петрокуб» на это ответил восемью ударами, пять из которых оказались в створ ворот.
Ответный матч в Молдове состоится 17 июля.