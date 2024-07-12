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01:40 (мск), источник: Sport24

Итальянские команды могут отстранить от еврокубков

ФИФА и УЕФА пригрозили Италии возможным отстранением команд от международных турниров, сообщает La Repubblica.

Чемпионат Италии: таблица и календарь
Итальянские команды могут отстранить от еврокубков | Источник: Shutterstock

Все дело в том, что член партии Forza Italia Джорджо Муле предложил изменить спортивное законодательство страны, внеся на рассмотрение Декрет, дающий лигам полную независимость от Федерации футбола Италии. Серии А получит право высказывать свое мнение о резолюциях федерации, напрямую ее касающихся, а футболисты и клубы обращаться в административные суды, минуя спортивные.

В этой поправке футбольные власти увидели вмешательство государства в спорт, что не соответствует принципам и ценностям существующей футбольной системы.

Если такая поправка вступит в силу, итальянские клубы могут быть отстранены от международных турниров, а страна потерять право на проведение Евро-2032.

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