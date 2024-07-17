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10:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» понес потерю на матч Лиги конференций. Кто виноват?

Футбольный клуб «Актобе» вылетел в Боснию и Герцеговину на ответный матч с «Сараево» в рамках первого отборочного раунда Лиги конференций. Но без нигерийского полузащитника Уче Агбо, ему не дали визу, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

Актобе
СараевоЛига конференций: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Встреча состоится 19 июля в Сараево. Первый матч в Актобе завершился победой гостей со счетом 1:0.

«Причины может быть только две: политические игры со стороны боснийцев, с целью ослабить “Актобе” перед “Сараево” или же нерасторопность работников клуба, которые отвечают за визовое обеспечение. Но мы думаем, более вероятна первая причина.

Такое на нашей памяти один раз уже было. В 2013 году норвежский “Хедд” не дал визу двум игрокам “Актобе”. Через неделю получил симметричный ответ от казахстанского Посольства в Норвегии. Наше дипведомство также не дало визу двум игрокам “Хедда”. Но на этот раз дать ответку ушлым боснийцам не получится. Свой матч в Казахстане они сыграли.

Единственное что может сделать наш клуб, так это подать какой-нибудь протест или жалобу. Но сделает это “Актобе” или нет, сказать сложно. Многое будет зависеть от того пройдем ли мы “Сараево” или нет», — пишет источник.

Напомним, победитель противостояния во втором квалификационном раунде встретится с клубом «Спартак Трнава» (Словакия).

«Красно-белые» отправились в Боснию без Бауыржана Байтаны, с ним клуб расторг контракт.

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