«Актобе» понес потерю на матч Лиги конференций. Кто виноват?

«Причины может быть только две: политические игры со стороны боснийцев, с целью ослабить “Актобе” перед “Сараево” или же нерасторопность работников клуба, которые отвечают за визовое обеспечение. Но мы думаем, более вероятна первая причина.



Такое на нашей памяти один раз уже было. В 2013 году норвежский “Хедд” не дал визу двум игрокам “Актобе”. Через неделю получил симметричный ответ от казахстанского Посольства в Норвегии. Наше дипведомство также не дало визу двум игрокам “Хедда”. Но на этот раз дать ответку ушлым боснийцам не получится. Свой матч в Казахстане они сыграли.



Единственное что может сделать наш клуб, так это подать какой-нибудь протест или жалобу. Но сделает это “Актобе” или нет, сказать сложно. Многое будет зависеть от того пройдем ли мы “Сараево” или нет», — пишет источник.