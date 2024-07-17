В «Тоболе» сообщили тревожные новости перед матчем Лиги Европы
Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев в преддверии ответной игры Лиги Европы против словацкого «Ружемберока» высказался о предстоящем матче, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.
Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев в преддверии ответной игры Лиги Европы против словацкого «Ружемберока» высказался о предстоящем матче, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.
Ответный матч квалификации Лиги Европы пройдет завтра, 18 июля в Костанае. Начало в 20:00.
— Нурбол Жардемович, есть ли потери перед ответной игрой?
— У нас есть небольшие повреждения, пока под вопросом ряд игроков. Завтра появится ясность по ним.
— Мы знаем, что клуб пропустил четыре гола со стандартов. Ранее при исследовании соперника вы не знали об этом?
— В той игре нам не хватило концентрации.
— Общались ли вы после той игры с руководителями клуба или области? Насколько они огорчены поражением? Или же они сказали, что полностью доверяют вам?
— Через два дня после игры руководство сказало всем игрокам и тренерам, что доверяют и верят им.
Напомним, в первой игре в Словакии костанайцы уступили со счетом 5:2.