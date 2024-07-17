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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

В «Тоболе» сообщили тревожные новости перед матчем Лиги Европы

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев в преддверии ответной игры Лиги Европы против словацкого «Ружемберока» высказался о предстоящем матче, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

Ружомберок
Тобол КсЛига Европы: таблица и календарь
Источник: ФК "Тобол"

Ответный матч квалификации Лиги Европы пройдет завтра, 18 июля в Костанае. Начало в 20:00.

— Нурбол Жардемович, есть ли потери перед ответной игрой?

— У нас есть небольшие повреждения, пока под вопросом ряд игроков. Завтра появится ясность по ним.

— Мы знаем, что клуб пропустил четыре гола со стандартов. Ранее при исследовании соперника вы не знали об этом?

— В той игре нам не хватило концентрации.

— Общались ли вы после той игры с руководителями клуба или области? Насколько они огорчены поражением? Или же они сказали, что полностью доверяют вам?

— Через два дня после игры руководство сказало всем игрокам и тренерам, что доверяют и верят им.

Напомним, в первой игре в Словакии костанайцы уступили со счетом 5:2.

Ружомберок
5:2
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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