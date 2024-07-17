Сенсация решила судьбу «Ордабасы» в Лиге чемпионов
Шымкентский «Ордабасы» сыграл в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Петрокуб
ОрдабасыЛига чемпионов: таблица и календарь
Шымкентский «Ордабасы» сыграл в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча с чемпионом Молдовы клубом «Петрокуб» в Кишиневе завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил полузащитник молдаван Теодор Лунгу, точно ударивший в угол ворот из-за пределов штрафной площади.
Напомним, в первом матче в Шымкенте была зафиксирована нулевая ничья.
Таким образом, «Ордабасы» отправляется в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде сыграет с проигравшим пары «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Дифферданж» (Люксембург). «Петрокуб» втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с кипрским АПОЭЛом.