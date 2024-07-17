Сенсация решила судьбу «Ордабасы» в Лиге чемпионов

Встреча с чемпионом Молдовы клубом «Петрокуб» в Кишиневе завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил полузащитник молдаван Теодор Лунгу, точно ударивший в угол ворот из-за пределов штрафной площади.

Напомним, в первом матче в Шымкенте была зафиксирована нулевая ничья.