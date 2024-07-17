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23:01 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсация решила судьбу «Ордабасы» в Лиге чемпионов

Шымкентский «Ордабасы» сыграл в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Петрокуб
ОрдабасыЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: ФК "Ордабасы"

Встреча с чемпионом Молдовы клубом «Петрокуб» в Кишиневе завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил полузащитник молдаван Теодор Лунгу, точно ударивший в угол ворот из-за пределов штрафной площади.

Напомним, в первом матче в Шымкенте была зафиксирована нулевая ничья.

Таким образом, «Ордабасы» отправляется в Лигу конференций, где во втором квалификационном раунде сыграет с проигравшим пары «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Дифферданж» (Люксембург). «Петрокуб» втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с кипрским АПОЭЛом.

Петрокуб
1:0
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
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