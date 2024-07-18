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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Реваншем завершился ответный матч «Тобола» в Лиге Европы

Футболисты костанайского «Тобола» выиграли в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы у словацкого «Ружомберока», передают Vesti.kz.

Тобол Кс
РужомберокЛига Европы: таблица и календарь
Источник: ФК "Тобол"

Вторая игра в противостоянии прошла в Костанае и завершилась минимальной победой «Тобола». Автором единственного гола Ахмед Эль-Мессауди: мяч был забит на 8-й минуте встречи.

Учитывая, что первая игра закончилась разгромом казахстанского клуба (2:5), в следующий этап прошел «Ружомберок». Костанайцы продолжат борьбу в Лиге конференций.

Добавим, что ранее Лигу чемпионов покинул шымкентский «Ордабасы». Встреча с чемпионом Молдовы клубом «Петрокуб» в Кишиневе завершилась минимальной победой хозяев поля, а параллельно определился следующий соперник «Ордабасы» в Лиге Европы.

Тобол Кс
1:0
Первый тайм: 0:0
Ружомберок
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