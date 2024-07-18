Реваншем завершился ответный матч «Тобола» в Лиге Европы

Вторая игра в противостоянии прошла в Костанае и завершилась минимальной победой «Тобола». Автором единственного гола Ахмед Эль-Мессауди: мяч был забит на 8-й минуте встречи.

Учитывая, что первая игра закончилась разгромом казахстанского клуба (2:5), в следующий этап прошел «Ружомберок». Костанайцы продолжат борьбу в Лиге конференций.