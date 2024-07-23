Единственный гол решил судьбу матча «Ордабасы» в Лиге конференций

Источник: ФК "Ордабасы"

Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Дифферданж» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Жоржинью.

Ответная встреча пройдет ровно через неделю в Казахстане.

Напомним, в квалификации Лиги чемпионов шымкентцы сенсационно уступили молдавскому «Перокубу» (0:0 и 1:0). «Дифферданж», также начинавший путь в этом же турнире, пропустил дальше фарерский «КИ Клаксвик» — 0:2 (0:2, 0:0).