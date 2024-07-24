Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Пюник
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
Шленск
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Бт
Дечич
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Интер Э
Футбол. Еврокубки
21:15
Целе
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:45
Клифтонвилл
Ауда
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
1.08
Пушкаш Академия
Днепр-1
25.07
Днепр-1
Пушкаш Академия
23.07
Виртус
Флора
23.07
Дифферданж
Ордабасы
23.07
Балкани
Хамрун Спартанс
18.07
Брейдаблик
Тиквеш
18.07
Будучност
Малишево
18.07
Сараево
Актобе
П 4:3
Футбол. Лига конференций. Все результаты
16:44 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты «Урарту» получили визы для участия в еврокубковом матче в Чехии

Ранее шесть российских игроков команды не смогли получить визы для участия в выездном матче против эстонского «Калева».

УрартуЛига конференций: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

ТАСС, 24 июля. Все российские игроки и тренеры футбольного клуба «Урарту» из Армении получили визы для участия в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против чешского клуба «Баник Острава». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщила пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян.

Ранее шесть российских футболистов команды не смогли получить визы для участия в выездном матче первого раунда квалификации Лиги конференций против эстонского «Калева».

«Российские игроки, как и тренеры команды с российским гражданством, получили визы и будут вместе с командой, за исключением тех, у кого на данный момент травмы», — сказала Арутюнян.

Первый матч пройдет 25 июля в Чехии и начнется в 20:00 мск.

Читайте также от «ТАСС»
Боец Минеев выбыл из строя из-за перелома пальца
Тарасова высказалась на тему отсутствия запрета на распитие алкоголя в Олимпийской деревне
Исинбаева не сможет стать почетным членом МОК
Секундант Минеева заявил, что рефери должен был снять Исмаилова с боя
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь