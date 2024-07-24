Российские футболисты «Урарту» получили визы для участия в еврокубковом матче в Чехии

ТАСС, 24 июля. Все российские игроки и тренеры футбольного клуба «Урарту» из Армении получили визы для участия в гостевом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против чешского клуба «Баник Острава». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщила пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян.

Ранее шесть российских футболистов команды не смогли получить визы для участия в выездном матче первого раунда квалификации Лиги конференций против эстонского «Калева».

«Российские игроки, как и тренеры команды с российским гражданством, получили визы и будут вместе с командой, за исключением тех, у кого на данный момент травмы», — сказала Арутюнян.