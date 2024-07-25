Армянский клуб «Ноа» повторил рекорд Лиги конференций

Победа 7:0 — самая крупная в истории турнира, такой счет ранее фиксировался три раза, все из них — в квалификации. В 2022 году чешская «Славия» разгромила гибралтарский «Сент-Джозеф», а нидерландский АЗ выиграл у шотландского «Данди Юнайтед». Год спустя латвийская «Валмиера» с таким же счетом победила «Тре Пенне» из Сан-Марино.