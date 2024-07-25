Армянский клуб «Ноа» повторил рекорд Лиги конференций
Армянский «Ноа» разгромил мальтийскую «Слиму» со счетом 7:0.
Армянский «Ноа» разгромил мальтийскую «Слиму» со счетом 7:0.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Футболисты армянского клуба «Ноа» разгромили мальтийскую «Слиму» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций со счетом 7:0 и повторили рекорд турнира.
Встреча прошла в городе Абовян. Самым результативным игроком матча стал португальский нападающий Гонсалу Грегориу, оформивший хет-трик (28, 31 и 56-я минуты).
Победа 7:0 — самая крупная в истории турнира, такой счет ранее фиксировался три раза, все из них — в квалификации. В 2022 году чешская «Славия» разгромила гибралтарский «Сент-Джозеф», а нидерландский АЗ выиграл у шотландского «Данди Юнайтед». Год спустя латвийская «Валмиера» с таким же счетом победила «Тре Пенне» из Сан-Марино.
Также «Ноа» одержал самую крупную победу для армянских клубов за все время их выступления в еврокубках.
Российский вратарь «Ноа» Алексей Площадный остался в запасе.