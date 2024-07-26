«Тоболу» объяснили причину фиаско в матче Лиги конференций
Футболисты костанайского «Тобола» уступили швейцарскому «Санкт-Галлену» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.
Футболисты костанайского «Тобола» уступили швейцарскому «Санкт-Галлену» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Санкт-Галлене и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
Телеграм-канал Серый CARDINAL назвал причину поражения казахстанского клуба.
«Чтобы обыграть такую команду, как “Санкт-Галлен”, ты должен на протяжении всех 90 минут находиться в максимальной концентрации. У “Тобола” это, к сожалению, не получилось. Слишком мощным оказалось давление соперника. Уровень игры швейцарцев превзошел все наши ожидания. Это действительно сильный коллектив, который нам понравился, равно как и стадион, картинка с которого радует глаз.
Обвинять в чем-то костанайцев не стоит. Безусловно, 1:4 в гостях — это не тот результат, на который их болельщики рассчитывали. Просто потеря бдительности в решающие моменты сыграла свою роль. Необходимо было выстоять хотя бы до конца первого тайма, удержать добытое преимущество. Но не получилось.
Как получится в ответном поединке, никто не знает. Конечно, “Тобол” постарается навязать борьбу, и практика показывает, что у него это может получиться. Но, по нашему мнению, победа с любым счетом — вполне приемлемый и, самое главное, достижимый для северян результат», — пишет источник.
Ответный матч состоится 1 августа в Костанае.
Победитель противостояния в следующем раунде встретится с сильнейшим пары «Рига» (Латвия) — «Шленск» (Польша).