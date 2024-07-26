«Тоболу» объяснили причину фиаско в матче Лиги конференций

«Чтобы обыграть такую команду, как “Санкт-Галлен”, ты должен на протяжении всех 90 минут находиться в максимальной концентрации. У “Тобола” это, к сожалению, не получилось. Слишком мощным оказалось давление соперника. Уровень игры швейцарцев превзошел все наши ожидания. Это действительно сильный коллектив, который нам понравился, равно как и стадион, картинка с которого радует глаз.



Обвинять в чем-то костанайцев не стоит. Безусловно, 1:4 в гостях — это не тот результат, на который их болельщики рассчитывали. Просто потеря бдительности в решающие моменты сыграла свою роль. Необходимо было выстоять хотя бы до конца первого тайма, удержать добытое преимущество. Но не получилось.



Как получится в ответном поединке, никто не знает. Конечно, “Тобол” постарается навязать борьбу, и практика показывает, что у него это может получиться. Но, по нашему мнению, победа с любым счетом — вполне приемлемый и, самое главное, достижимый для северян результат», — пишет источник.